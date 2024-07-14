Hayvan hakları savunucuları eylemde: "Polis aktivistleri darp etti" iddiası

Hayvan hakları savunucuları, iktidarın sokak hayvanlarına yönelik yeni yasa düzenlemesini protesto etti. Ankara’da eylem yapan hayvan hakları savunucularının polis tarafından darp edildiği iddia edildi. Antalya’da toplanan aktivistler ise iktidara yeni düzenlemeyi geri çekmeleri yönünde çağrı yaptı.

Hayvan hakları savunucuları Ankara ve Antalya’da AKP iktidarının sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemesine ilişkin eylem yaptı.

"Katliama hayır", "Soykırıma, toplamaya, esarete dur de", "Katliamdan yasa tasarısı olmaz", yazılı pankartlarla Ulus Meydanı'nda toplandı.

"Ölüm yasası istemiyoruz" şeklinde sloganlar atan hayvan hakları savunucuları, yasa teklinin geri çekilmesini istedi.

Grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, TBMM'de görüşülen yasa teklifinin, yerel yönetimlere hayvanları öldürme hakkı verdiğini belirterek, teklifin soruna çözüm olmayacağını söyledi.

Özkan, "Tasarıda, uyutma maddesi geri çekilmemiştir. Türlü kelime oyunlarıyla ötanazi adıyla daha da pekiştirilmiştir. Kalbinde zerre kadar Allah inancı olan, insanlığını ve vicdanını yitirmemiş hiçbir vekilin bu tasarıya onay vereceğini düşünmüyorum" dedi.

Haydar Özkan, yasa teklifi geri çekilene kadar mücadele edeceklerini de belirtti.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise hayvan hakları savuncusu 3 kişinin polis tarafından darp edildiğini iddia etti.

Fotoğraf: Haydar Özkan (X)

"KOLLUK KUVVETLERİ DARP ETTİ"

Özkan şunları söyledi:

“Kanun gelmeden şiddeti geldi! Evladım olan çevik kuvvet ile bizleri karşı karşıya getirenlere Yazıklar olsun! Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy ve iki arkadaşımız kolluk tarafından darp edildi. YGKG Gönüllülerin kanunla bertaraf edilmesinin gayesi bunun içindir. Gönüllüler kollukla korkutulup çekilecek belediyeler köpekleri toplayıp ötanazi ile rahat rahat öldürecek.”

Kanun gelmeden şiddeti geldi!



Evladım olan çevik kuvvet ile bizleri karşı karşıya getirenlere YAZIKLAR OLSUN!



Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy ve iki arkadaşımız kolluk tarafından darp edildi.



YGKG Gönüllülerin kanunla bertaraf edilmesinin… pic.twitter.com/ZPBsKJmwcx — Haydar Özkan (@haydarozkan06) July 14, 2024

“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇARPITILMIŞTIR”

Antalya’da toplanan hayvan hakları savunucuları da Attolos Heykeli önünde yaptıkları açıklanma ile düzenlemeye tepki gösterdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Kapalı kapılar ardında kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarı ile sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin toplanarak bir süre sahiplendirme kılıfı ile bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını lanetliyoruz.

Bu kanlı tasarıyı hazırlayanlara soruyoruz: 20 senedir belediyeler kısırlaştırma yapmaz hayvanlar çoğalırken aklınız neredeydi? Siz alemi kör milleti aptal mı sanıyorsunuz. Ötenazi diye hayvanları öldürmeye başka başka isimler bularak milleti kandıracağınızı mı sanıyorsunuz? Öldürme sözünü kullanmaya korktuğunuz için mi ötenazi kelimesinin arkasına sığınıyorsunuz?

Niçin doğrudan öldüreceğiz diyemiyorsunuz?

Eğer kamu güvenliği ve toplum sağlığını çok düşünüyorsanız katilleri, canileri, uyuşturucu mafyalarını hedefe koysanıza! Gücünüz bu gariban hayvanlara mı yetiyor?

Sokağa çıktığınızda bir köşede size masumca bakan kedinin gözlerine siz de bakabilecek misiniz?

Kendi iradesi dışında bu vahşi dünyanıza gelmiş olan kara burunlu bir köpeğin gözlerine bakabilecek misiniz?

Milyonlarca kedi köpek öldürülürken, evinize gittiğinizde çoluk çocuğunuzun gözlerine bakabilecek misiniz?

Hani hayvanları mal kapsamından can kapsamına almıştınız?

Can kapsamına aldığınız bu canların canını nasıl alacaksınız?

Siz Rümeysa Kadak, Siz Özlem Zengin, ana yüreklerinizle milyonlarca hayvanın katline seyirci kalacak mısınız? Siz Bahadır Yenişehirlioğlu, öldürmenin kırk çeşit senaryosu yazılan bu tasarı sizin raporunuza göre mi tasarlandı?

Bütün tasarı kedi ve köpeklerin nasıl öldürüleceği konusunda uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve gerçekler çarpıtılmıştır.

Ey tasarıyı hazırlayanlar, hayvanların öldürülmesi üzerine verdiğiniz bu emeği yıllardır kanunun uygulatılmasına vermiş olsaydınız, bugün sahipsiz hayvan üremesi kontrol altına alınmış olacaktı.

Siz bakanlık bürokratları, gönüllü varlığından bu kadar mı korktunuz ki yerel hayvan koruma görevliliğini kaldırdınız?

Şimdi 100 sene önce hayvanları Hayırsız Adaya yollayanları lanetliyoruz. 100 sene sonra da bugün bu kanunu çıkarmaya çalışanlar lanetlenecek. Tarih sizi yargılayacak. Andımız olsun ki size bu hayvanları öldürtmeyeceğiz.”