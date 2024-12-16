Hayvan hakları savunucuları Gebze'de: "Hayvanları terk etmeyeceğiz"

Türkiye’deki sokak hayvanlarına yönelik 7527 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik, hem vahşet içeren hükümleri hem de üreme döngüsüne bağlı patlama yaratacak düzenlemeleriyle büyük tepkilere yol açtı.

Hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları 15 Aralık Pazar (dün) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında yasa ile sokak hayvanlarının ölümüne mahkûm edileceği, aynı zamanda üreme hızının kontrolsüz bir şekilde artacağını belirtilerek, kanunun acilen iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasını okuyan Sema Platin Pek, “Evlerinde hayvan besleyen vatandaşlar için de durumun daha da kötüleşeceğini söyledi. Pek, "Apartman yönetimlerine “hayvan beslenemez” maddesinin eklenmesi zorunlu hale getirildiği için, evcil hayvanlar terk edilecek ve belediyelere teslim edilerek öldürülecek. Bu durum, milyonlarca evcil hayvanın sahiplerinden ayrılmasına ve ölümlerine yol açacak” dedi.

Katliamın ortaya çıkışının 67. günü olduğunu hatırlatan Pek, “O günden bu yana Gebze Adalet İnisiyatifi öncülüğünde nöbet başlatıldı ve yaşam hakkı nöbeti devam etmekte. Sendika, dernekler, vicdanı olan tüm insanlar bu sürece destek verdi. İsteklerimiz çok haklı taleplerdi. Suçluların cezalandırılması ve RM’ nin faaliyete geçmesi için 67 gündür mücadele veriliyor. Veteriner Hekimler Odası, sendikalar, baro bu yönde açıklamalar yaptı ama maalesef hala hukuki süreç başlamadı. Katliamı gerçekleştiren kadro görevden alınmadığı gibi nöbet alanındaki yaşam savunucularının çadırları hiçbir resmi belge gösterilmeden zapt edilerek talan edildi. Gebze Belediyesine ve Kocaeli Valiliğine soruyoruz? Belgesi dahi gösterilemeyen bu talimatı kim verdi?” ifadelerini kullandı.

"SORUMLULAR NEDEN HALA GÖREVDELER?"

Pek konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 'e sesleniyoruz; Seri ölümlerin altına imza atan bu personelleri neden hala rehabilitasyon merkezinde tutmakta ısrar ediyorsunuz? O gün izinli veya raporlu olmaları onları suçsuz mu kılıyor mu? Bizler içeriye alınan her hayvanın akıbetinden endişeliyiz. Güvenimizin tamamen yok olduğu bu personeller ile gönüllülerin, hayvanların sağlığı ve refahı için ortak hareket edebileceğine inanıyor musunuz? Bu kadar açık ve net deliller ile belgelenen sorumlular neden hala görevdeler? Bunun hukuki, vicdanı ve idari boyutuyla izahını kamuoyu sizden günlerdir bekliyor.”

Hayvan hakları savunucuları, zan altında olan tüm çalışanlar yargılanıp, suçlular ceza almadan, Kocaeli Veterinerler Odası tarafından savunması istenen Veteriner Hekimler Haysiyet Kurullarından aklanmadan sokakları, alanları terk etmeyeceklerini belirttiler.