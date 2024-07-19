Hayvan hakları savunucuları kanlı yasaya karşı nöbette

Sokak hayvanlarının katliamının önünü açan kanun teklifine karşı bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, “Sömürdüğünüz hayatlarımıza dostlarımızın hayatlarını ekletmeyeceğiz” dedi

Etki Can BOLATCAN

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına yönelik katliamın önünü açan kanun teklifinin ilk 3 maddesinin AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edilmesinin ardından Ankara’da basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sakarya Caddesi'ndeki açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve TBMM Tarım Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Sibel Suiçmez de katıldı.

Nöbetlerinin 56’ncı gününe giren Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi’nin yaptığı açıklamada, “Kana susamış iktidara, trol ordularına, meslek etiğini yok sayan gazetecilere, nefret söylemleri ile toplumu kutuplaştıranlara, halkın parkını halka kapatanlara, halkın meclisine halkı almayanlara, protesto hakkını engelleyenlere, gözaltına alanlara karşı; hayvanları, sokakta yaşayan köpekleri, dostlarımızı savunuyoruz, savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Açıklamada mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

TBMM’de devam eden görüşmelere hayvan hakları savunucularının alınmadığı hatırlatılan açıklamada, “Kurduğumuz baskı ve muhalif vekillerin sayesinde salona alındığımızda ise salonu genişletmek yalanıyla bütçe plan salonuna yönlendirdiler. Salonun bulunduğu koridora geldiğimizde ise büyük bir polis barikatıyla karşılaştık. Vekillerin kollarından tutarak çektiği az sayıdaki hak savunucusu olarak barikatı aşsak da komisyon kapısından içeri alınmadık” denildi.

“HEP BİRLİKTE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

TBMM Tarım Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, yaşamın tüm canlılar için kutsal olduğunu, yaşam için mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. Görüşmeler sırasında Meclis koridorlarında bulunan hayvanseverlerin desteklerinin kendilerine güç verdiğini söyleyen Suiçmez; yaşam için, özgürlük için, hayvanlar için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Önümüzdeki hafta çok zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirten CHP’li Suiçmez, “Bu kanlı yasanın geçmemesi için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz” dedi.