Hayvan hakları savunucuları miting düzenledi: Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin!

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermek için miting düzenledi. Yapılan açıklamada, "Bizim toplumumuz köpeklerin, kedilerin toplanmasına ve öldürülmesini içeren bir yasayı kesin olarak reddeder. Hayvanları toplamayı ve yok etmeyi düşünmek ne vicdanımıza ne de insanlık onurumuza sığar" denildi.

Güncel 02.06.2024 16:27 Giriş: 02.06.2024 16:27

Güncelleme: 02.06.2024 16:44 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraflar: Selçuk Özbek / BirGün