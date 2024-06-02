Hayvan hakları savunucuları miting düzenledi: Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin!
Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermek için miting düzenledi. Yapılan açıklamada, "Bizim toplumumuz köpeklerin, kedilerin toplanmasına ve öldürülmesini içeren bir yasayı kesin olarak reddeder. Hayvanları toplamayı ve yok etmeyi düşünmek ne vicdanımıza ne de insanlık onurumuza sığar" denildi.
HABER MERKEZİ
Hayvan hakları savucunuları, AKP'nin hazırladığı ve sokak hayvanlarının 'uyutma' adı altında öldürülmesini öngören yasa tasarısına ilişkin Türkiye'nin farklı noktalarında miting düzenledi.
İstanbul'da hayvan hakları savucunuları, Yenikapı'daki 'Adalet Mitingi'nde bir araya geldi.
Yüzlerce yurttaşın hatıldığı mitingde, "Öldürme yaşat, "Katliamı durdur, yasayı uygula" dövizleri taşındı.
Mitingde yapılan açıklamada, "Sokaklarımızı, parklarımızı, mahallerimizi birlikte paylaştığımız sokak hayvanları büyük bir tehdit altında. Meclis'e getirilmek istenen köpekleri öne çıkararak toplanmasını ve öldürülmesini içeren bir yasa taslağı konuşuluyor. Artık görmelisiniz, hayvan savunucularını dışlayarak yaptığınız hiçbir girişim çözüm olmuyor" denildi.
"Bizim toplumumuz köpeklerin, kedilerin toplanmasına ve öldürülmesini içeren bir yasayı kesin olarak reddeder" denilen açıklamada, "Güçsüz olanı gözetmek, onlara merhamet göstermek insan onurunun en temel erdemlerinden birisidir. Sokaklarda açlıkla, soğukla, hastalıkla mücadele eden hayvanları toplamayı ve yok etmeyi düşünmek ne vicdanımıza ne de insanlık onurumuza sığar" ifadeleri kullanıldı.
Mitingde hep birlikte, söz konusu yasa taslağına tepki gösterilerek, "Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" sloganı atıldı.