Hayvan hastalıkları neden önlenemiyor?

EKONOMİ SERVİSİ

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya hayvan hastalıkları ile ilgili çeşitli sorular yöneltti.

Gürer, Türkiye’nin hayvancılık sektöründe karşı karşıya olduğu hayvan hastalıklarına dikkat çekerek yönelttiği bazı sorular şunlar oldu: “2024 yılında şap, brusella, koyun ve keçi vebası, koyun ve keçi çiçeği gibi hastalıklarla tedavi gören hayvan varlığı sayısı nedir? Bu hastalıklardan dolayı kaç hayvan ölmüştür?”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2024 yılında şap hastalığından 146, brusella hastalığından 71, antraks (şarbon) hastalığından 2.795, koyun ve keçi çiçeği hastalığından 1.050, koyun ve keçi vebası hastalığından 96, mavi dil hastalığından ise 326 hayvanın öldüğünü belirtti. Yumaklı’nın paylaştığı verilere göre 2024 yılında büyükbaş hayvanlara 146 milyon doz, küçükbaş hayvanlara ise 77 milyon doz aşı uygulandı.

ÖNLEME RAĞMEN ÖLÜM NEDEN VAR?

Gürer ise Yumaklı’nın cevaplarının ardından hayvan hastalıkları ve buzağı ölümlerinin besiciler için büyük bir sorun olmaya devam ettiğini vurgulayarak ithal aşı ile her yıl binlerce hayvan aşılansa da hayvan hastalıklarının bitmediğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlarının, Türkiye’de hayvancılık sektörünün karşı karşıya olduğu sağlık sorunlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Gürer, "Özellikle telef olan hayvan sayıları ve şartlı kesim rakamları, karşı karşıya olduğu riskler açısından takip, denetim, hastalık öncesi önlemleri de kapsayan ve yerli aşı geliştirmenin ihtiyaç olduğunu göstermektedir.” dedi.