Hayvan ithalatında fatura kabarıyor

Yerli besicilik, artan girdi maliyetleri ve plansız tarım politikaları nedeniyle can çekişirken hayvancılıkta ithalat rekor kırıyor. Üstelik sürekli ithalatla baskılanmaya çalışılan fiyatlar düşmek bir yana, yükselmeye devam ediyor. Sonuçta hem üretici hem de tüketici için tablo daha da ağırlaşıyor.

2025 yılı içinde Et ve Süt Kurumu’nun planı doğrultusunda 520 bin baş canlı hayvan ithalatı hedeflendi. 2025’in Ocak-Ağustos döneminde damızlık canlı hayvanlar da dahil 505 bin 59 büyükbaş, 19 bin 886 küçükbaş hayvan ithal edildi. Ayrıca 43 bin 844 ton kırmızı et ithalatı gerçekleştirildi. Yapılan bu ithalatın toplam faturası Ağustos itibarıyla 1 milyar 124 milyon 801 bin dolara ulaştı. 2024 yılının aynı döneminde kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına 848 milyon 826 bin dolar ödenirken ithalatın faturası bir yılda yüzde 33 arttı.

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 88 bin 342 damızlık, 165 bin 989 besilik büyükbaş ithal edilirken bu yıl aynı döneminde damızlık ithalatı 39 bin 129 başa geriledi. Besilik büyükbaş ithalatı ise 465 bin 930 başa yükseldi.

2010 yılından bu yana göreve gelen her Bakan ithalatın sona ereceğini söylüyor. Bakan İbrahim Yumaklı da sık sık hayvan ithalatının sonlandırılacağını açıklamayı sürdürüyor.

ÜÇ ÜLKEYLE YENİ ANLAŞMA

Ancak yıl sonuna kısa zaman kala Tarım ve Orman Bakanlığı yeniden Avrupa'nın kapısını çaldı. Yılın ilk aylarında Brezilya ve Uruguay ile ithal et anlaşması imzalayan Tarım ve Orman Bakanlığı, son olarak Fransa, İtalya ve Polonya ile yeni bir ithal et sözleşmesinde anlaşmaya vardı. Tarım gazetecisi Sadettin İnan’ın edindiği bilgiye göre, yüz binlerce sığırın aşamalı olarak yıl sonuna kadar Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor, taşımacılık işlemleri için dev kapasiteli gemiler kullanılacak. ESK, yeni et ithalat sözleşmelerini 7,80 ile 7,85 avrodan yapıyor. Yeni ithalat sözleşmelerinden dolayı ülkeye giren haftalık ithal et miktarı TIR bazında 35-40'a çıkacak, tonaj bakımından da haftalık ithalat 800 ile 1000 tona yükselecek.

TÜİK verilerine göre bu üç ülkeden yapılan kırımızı et ithalatına 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde 299 milyon 395 bin dolar ödendi. Bu faturanın yıl sonuna kadar katlanması bekleniyor.