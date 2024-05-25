Hayvan katletmekle insan öldürmek aynı

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve meclise sunulması beklenen sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin hazırlıklarında sona gelindi. Hayvanları uyutma adı altında ‘öldürülmesine tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, köpeklerin ardından sıranın kedilere geleceğini söyledi. MA’ya konuşan İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Rojda Kuruş, yasa teklifiyle bir soykırımın planlandığını vurguladı.

Sorunla baş etmenin en basit yolunun kısırlaştırma olduğunu söyleyen Kuruş, kademeli kısırlaştırma ile nüfus kontrolünün sağlanacağını belirtti. Kuruş, “Büyüttükleri nefret ve medyada yarattıkları yanlış algı ile bir katliam doğuruyorlar ve bu katliama taraftar topluyorlar. O yüzden biz bu vahşete kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi. Mevcut yasaların bile çok yetersiz olduğuna değinen Kuruş, hayvan öldürmenin cezasının üst sınırının 6 yıl olduğunu söyledi. Kuruş, “İnsan öldürmek kanunlarda nasıl düzenleniyorsa hayvan öldürmek de öyle düzenlenmeli” diye konuştu.

Öte yandan Türk Veteriner Hekimleri Birliği yasa tasarısına uymayacağını açıkladı. Açıklamada, "Biz sahipsiz hayvanların itilafına sebep olacak her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu, bu uygulamaların hayvan refahı açısından kabul edilemez olduğunu kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.