Hayvan katliamı yasasına karşı TBMM’ye giden avukatlara engel

Hayvanlara yönelik katliam yasasının görüşmelerini takip etmek üzere TBMM’ye giden avukatlar, engellemelere maruz kaldı. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aylin Aras Öztürk, “Buradayız ve mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

TBMM’de hayvan katliamını meşrulaştırabilecek yasa tasarısının görüşmeleri sırasında, avukatların toplantılara katılmasına izin verilmedi.

Yaşanan bu engelleme, hayvan hakları savunucuları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Avukatlar, hayvan katliamını meşrulaştırabilecek bu yasaya karşı mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtti.

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi Avukat Aylin Aras Öztürk, "Avukatlar olarak komisyon görüşmelerini izlemek üzere Meclis’e geldik. Randevularımız verildi. Ancak ne yazık ki komisyon görüşmelerine katılamıyoruz ve bir temsilci bile gönderemiyoruz. Üstelik koridorlardaki ekranlar bile toplatıldı. Sürekli bizi koridordan koridora ittiriyorlar. Bugün burada olan grup başkan vekilleri şu anda toplantıda. Israrla bizlerin alınması ve kameraların konması yönündeki talepleri iletiyorlar fakat şu anda ne yazık ki toplantıda bunun yasaklandığı ve bizlerin alınmayacağı iletiliyor" dedi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Avukat Öztürk, şunları dile getirdi:

"Bizler burada barolar ve hak savunucuları olarak bekletiliyoruz. Halktan yasa teklifini kaçırıyorlar. Bu şekilde oldubittiye getirilerek hayvanların katlini meşrulaştırabileceklerini düşünüyorlar ama buna asla izin vermeyeceğiz. Bugün buradayız, bu yasanın çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu tamamen bir katliamdır, niyetin ne olduğu net olarak ortadadır. Burada hayvanların sokaktaki popülasyonunu azaltmak yerine barınaklar ya da başka türlü olanaklarla başka bir ekonomi yaratılmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Asla bir canın önemi yok. İnsan hayatının da bir değeri yok. Eğer böyle düşünüyor olsalardı 20 yıldır işletmedikleri yasayı işletirlerdi. Buradayız ve mücadeleye devam edeceğiz."