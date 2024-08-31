Hayvan katliamına karşı Yenikapı’da miting

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ve Meclis’te kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğe tepkiler devam ediyor. Sokak hayvanlarının katledilmesine karşı çıkmak amacıyla, yarın İstanbul Yenikapı’da büyük bir miting düzenlenecek.

Katliama dikkat çekmek ve bu konuda kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türk müziğinin ünlü isimleri Ajda Pekkan, Hande Yener, Norm Ender, Seren Serengil ve Sertab Erener sahne alarak, sokak hayvanları için seslerini duyuracak. Saat 17:00’de başlayacak etkinliğe, SOÇED, Haydiko, Kocaelider 41, Morpati gibi hayvan hakları savunucusu kuruluşlar da katılacak.

Mitingi sosyal medya hesabında paylaşan Kenan Erçetingöz şu ifadeleri kullandı: "Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişikliklere yönelik tepkiler giderek büyüyor. İlk günden bu yana seslerini yükselten hayvan hakları savunucuları, yarın Yenikapı’da düzenlenecek büyük bir miting için bir araya geliyor. ‘Katliam Yasasına Hayır’ sloganıyla gerçekleştirilecek mitinge, sanat dünyasından birçok ünlü isim de destek veriyor.”