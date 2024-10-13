Hayvan kemiklerinden neler öğrenebiliriz?

Ekin Aktaş - @anthroalaska

ZooMS, esasen bir kemik veya diş gibi sert biyolojik materyallerde bulunan proteinleri analiz ederek, bu materyalin hangi hayvana ait olduğunu belirlemeye yarayan bir tekniktir. Bu teknoloji, özellikle arkeolojik ve paleontolojik alanlarda büyük bir öneme sahiptir. Neden mi?

Arkeolojik kazılarda bulunan kemiklerin hangi türe ait olduğunu belirlemek bazen oldukça zor olabilir. Yıpranmış, parçalanmış veya oldukça parçalanmış kemikler, geleneksel morfolojik analizlerle tanımlanamayabilir. Özellikle küçük memeliler gibi bazı hayvan gruplarının kemikleri, morfolojik olarak çok benzerdir ve sadece morfolojik analizine dayanarak türlerini ayırt etmek neredeyse imkânsız olabilir.

ZooMS, bu sorunları çözmek için devreye girer. Bu yöntem, kütle spektrometrisini kullanarak antik kemiklerin ve diğer biyolojik materyallerin taksonomik kökenini belirlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Çalışma prensibinin ilk adımı, kemiklerin ana yapısal proteini olan ve hayvanlar arasında tür bazında farklılıklar gösteren ‘kolajen’ in çıkarımını içermektedir. Çıkarılan kolajen, enzimatik sindirimle daha küçük peptitlere ayrılır. Bu peptitler, kütle spektrometrisi ile analiz edilir ve her hayvan türü için benzersiz bir peptit parmak izi elde edilir. Elde edilen peptit verileri, bilinen türlerin peptit veri tabanlarıyla karşılaştırılır ve böylece kemiklerin hangi hayvana ait olduğu belirlenir. Böylece, ekolojik yani paleo-çevresel etkilerden, iklim değişikliğine, Neandertallerin günlük diyetinden, anatomik olarak modern insanla karşılaşmalarına dek bilgi edinebiliriz.

PEKİ NASIL ÇIKARTIRIZ BU KOLAJENİ?

İlk adımda, arkeolojik kazılardan elde edilen kemik örneği dikkatlice temizlenir ve küçük bir miktar numune alınır. Bu numune, 20 mg ile 100 mg arasındadır ve genellikle dişçi matkabı ile alınır.

Alınan kemik numunesinden, kolajen -kemiklerin ve diğer bağ dokularının ana yapısal bileşeni- zaman içerisinde oldukça korunabilir olduğundan çıkarmak ana hedeftir. Çıkarılan kolajen, enzimatik sindirim yoluyla daha küçük peptitlere (protein parçalarına) ayrılır. Bu süreçte, proteini oluşturan amino asit zincirleri, daha küçük ve analiz edilebilir parçalara ayrılır. Elbette bu süreçler için oldukça ayrıntılı laboratuvar prosedürleri izlenir. Elde edilen peptitler, kütle spektrometrisi ile analiz edilir. Kütle spektrometrisi, her bir peptitin kütlesini ölçer ve bu kütle verilerini kullanarak hangi peptitlerin mevcut olduğunu belirler. Farklı hayvan türleri, farklı peptit dizilimlerine sahip olduğundan, bu veriler kullanılarak numunenin hangi türe ait olduğu tespit edilebilir. Son olarak, analiz edilen peptit dizilimleri, bilinen hayvan türlerinin veri tabanlarıyla karşılaştırılır. Bu karşılaştırma, numunenin hangi hayvana ait olduğunu belirlemek için kullanılır.

ZOOMS’İN AVANTAJLARI VE ZORLUKLARI NELERDİR?

ZooMS, antik protein analizinde güçlü bir araç olarak öne çıksa da bazı avantajları ve zorlukları vardır.

AVANTAJLAR:

Yüksek Hassasiyet: ZooMS, küçük miktarda numuneyle bile doğru sonuçlar verebilir, bu da antik numunelerin korunması açısından büyük bir avantajdır.

Hızlı ve Etkili: Geleneksel morfolojik analizlerle karşılaştırıldığında, ZooMS çok daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuç sağlar.

Geniş Uygulama Alanı: Hem arkeolojik hem de paleontolojik alanlarda geniş bir uygulama yelpazesi sunar.

ZORLUKLAR:

Yüksek Maliyet: Kütle spektrometrisi teknolojileri oldukça pahalıdır ve her laboratuvarda bu teknolojiye erişim olmayabilir.

Veri Yorumlama: ZooMS, elde edilen verilerin doğru bir şekilde yorumlanmasını gerektirir. Yanlış yorumlamalar, yanlış sonuçlara yol açabilir.

Protein Bozulması: Bazı durumlarda, proteinler zamanla bozulmuş olabilir, bu da analizlerin doğruluğunu etkileyebilir.

ZOOMS’İN GELECEĞİ: GELİŞEN TEKNOLOJİLER

ZooMS, bilimsel araştırmalarda önemli adımlar katetmeye devam ediyor. Her geçen gün yağılan araştırmalarla veri tabanı gelişiyor ve böylece daha hızlı ve doğru sonuçlara ulaşabiliyoruz. Dahası, ZooMS’in diğer biyomoleküler analiz yöntemleriyle entegre edilmesi, bu alandaki araştırmaların kapsamını da genişletmektedir. Özellikle, proteomik ve genomik analizlerin birleştirilmesi, geçmiş biyolojik ve ekolojik süreçlerin daha bütüncül bir şekilde anlaşılmasına olanak tanıyabilir. Bu, yalnızca bilimsel bilgiye katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına ve insanlık tarihinin daha derinlemesine anlaşılmasına da yardımcı olur.