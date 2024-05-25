Hayvan otlatmak için gittiği merada ölü bılundu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, hayvan otlatmak için gittiği merada ölü bulundu.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Eskiatça köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatmaya giden Mehmet Gedikoğlu, evine geri dönmedi. Bunun üzerine Gedikoğlu’nun yakınları, hayvanları otlattığı alana gitti.

Yakınları tarafından yerde hareketsiz yatar halde bulunan Mehmet Gedikoğlu’nun öldüğü belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre Gedikoğlu’nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Gedikoğlu’nun cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.