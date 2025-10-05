Hayvan refahı için sistemli çözüm şart

Hayvan hakları savunucuları pek çok kentte hayvan barınakları önünde bir araya gelerek 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla açıklamalar yaptı.

Ulusal Hayvan Hakları Birliği adına HayFed- Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu da İstanbul Arnavutköy’deki Hayvan Barınağı ve Sahiplendirme Merkezi önünde açıklama gerçekleştirdi.

Hayvan hakları savunucuları; doğal yaşam alanlarının, aslında doğal cehennem alanları olduğunu vurguladı. Tarım Bakanlığı, Valiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri, belediye başkanları, özel idare genel sekreterleri ve politikacılara da seslenen hayvanseverler, "Katliam ve vahşet kararları aldırmak için hayvanların öldürülmesini, bir yudum su ve iki lokma yemek verilmesini yasaklatıp; kendi görev ihmallerinizin bedelini masum hayvanların canıyla ödetmek istiyorsunuz... Hangi koltukta oturursanız oturun, tarihin ve vicdanın mahkemesinden kaçamayacaksınız” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK GEREKİYOR

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla dün açıklama yaptı. Açıklamada yalnızca evcil hayvanların değil, yaban hayatının, çiftlik hayvanlarının ve nesli tükenme tehlikesi altındaki tüm canlıların korunması gerektiğini belirtildi.

Açıklamada şu talepler sıralandı:

• Hayvan Refahı Genel Müdürlüğü kurulmalı ve sahipsiz hayvanlar, çiftlik hayvanları, yaban hayatı gibi alanlarda uzman şubeler oluşturulmalı.

• Hayvan Refahı Fonu ile bakım ve koruma faaliyetleri için sürdürülebilir kaynak yaratılmalı.

• Hayvan Hakları Müfettişliği ve Hayvan Refahı Polisi kurulmalı.

• Hayvan sahiplenen kişilere yönelik zorunlu bilinçlendirme ve eğitim programları uygulanmalı.