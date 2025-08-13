Hayvan yetiştiricilerden şap hastalığı tepkisi: Veterinerler yetersiz kalıyor; her gün bir kuzu ölüyor

Artvin'de küçükbaş hayvan yetiştiricisi Önder Acar, şağ virüsü nedeniyle hayvanlarının öldüğünü; veterinerlerin yetersiz kaldığını ifade ederek "Krediler yüzde 46 faizle veriliyor, borç yükü altında eziliyoruz. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum" dedi.

Ardanuç’ta şap hastalığı yüzünden hayvan ölümleri sürerken, üreticiler faaliyetlerini sürdürebilmek için yüzde 46 faizle kredi çekmek zorunda kalıyor.

Devlet desteğinin yetersizliğinden yakınan köylüler, hayvancılığın çöküşün eşiğinde olduğunu söylüyor.

Geçitli Köyü'nde küçükbaş hayvancılık yapan Önder Acar, yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

“Kışın 30’a yakın kuzum donarak ölmüştü. 100 taneye çıktı ve hâlâ ölüyorlar. Geçenlerde kredi borcum vardı, yatırmak için eşten dosttan para topladım. Takibe düşmüştüm, 1,5 milyar yatırdık. Sonrasında tekrar krediye başvurdum ki borç aldığım insanların parasını ödeyebileyim. Bana ‘Limitin yetmiyor’ dediler. Neden yetmiyor? 600 baş hayvanım var. Bizi iki gruba ayırıyorsunuz; oğlumu, eşimi... Onları da gruba alsanıza dedim. ‘Alamayız’ dediler. ‘Faizli kredi var, ondan verelim’ dediler. Yüzde 46 faiz. Mecburen, arkadaşlardan borç aldığım için yüzde 46 faizle kredi çektim. Yüzde 20 faiz ile vermediler. Bu oranla kredi çekince, devlete her kapı açık."

Acar, kuzularının yüzde 80’ine kuyruktan şap vurduğunu da dile getirerek, "Hayvanları satsak satamayacağız. Şimdi içeri girin, kuzuların yüzde 80’ine kuyruktan şap vurdu. Diyecekler ki ‘Kuyruktan şap olur mu?’ Kuyrukların yüzde 80’i yara ve kurtlanmış durumda" diye konuştu.

"HER GÜN BİR KUZUM ÖLÜYOR"

"Devletin veterineri gelmiyor" diyen Acar, elinde ve ceplerinde ilaçlarla gezdiğini de belirterek, şunları söyledi:

"Çayıra da gidemiyorum, tarlaya da. Çobanın peşinde geziyorum, ilaç cebimde. İlaç da iğne de cebimde. Bir şişe ilaç bin lira. Bu ikisi 20 koyuna yetiyor. Ben bunun altından nasıl kalkacağım? İnanın, gelen giden yok. Evet, sağ olsun, özel veterinerler geliyor ama onların da işi bu. Devlete gittim, ‘Biz oraya bakamayız, özel veterinerlere ayıp olur’ dediler. Önceden devletin veterineri gelip burada aşı yapardı. Şimdi devletin veterineri gelmiyor. Şap hastalığı çıktı, inekler öldü. Sabah bir kuzum öldü, dün bir kuzum daha ölmüştü. Her gün bir kuzum ölüyor. Buranın geçim kaynağı hayvancılık ama artık bilmiyorum. Hayvanları da satıp çoban olmak belki daha iyi. 50 bin lira maaş... "

"DEVLET BİZE SAHİP ÇIKMIYOR"

Acar, ahırları da olmadığını dile getirerek, "Bize ahır falan yapılmıyor. Sadece ben değil, köy olarak sanırım bu devletin vatandaşı değiliz. Devlet bize sahip çıkmıyor. Bu kış hayvanlarımı bahara nasıl çıkaracağımı düşünüyorum. Yine aynı barınaklara koyacağız, yine ölecek hayvanlarımız o soğuk ahırlarda" diye konuştu.