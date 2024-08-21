Hayvana eziyete para cezası

Haber Merkezi

Meclis komisyonundan AKP ve MHP'nin oylarıyla geçirilen ve kısa süre önce yürürlüğe giren katliam yasasının ardından kentlerde hayvanlara eziyet ve cinayet haberleri peş peşe geliyor.

Amasya'nın Suluova ilçesi Ayrancı köyünde E.A. isimli bir kişi, kamyonetinin arkasına bağladığı köpeğini, kilometrelerce sürükledi. Gözaltına alınan E.A., sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı. Amasya Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri köpeği tedavisi için alırken E.A.’ya ise 1500 lira para cezası uygulandı.

Olayı gören motosiklet sürücüsü Ü.B., “Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'davara gitmiyor’ cevabını verdi. Bu kişinin ceza almasını istiyorum" diye konuştu. Öte yandan Kütahya'da ise sulama havuzunda 13 köpek ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İlçe sakinlerinden Süleyman Dinç, “Hayvanların canlı canlı atıldığı tespit edildi. Köpekler, çıkabilmek için havuzu tırmalamışlar, tırnak izlerinden belli. Bu vahşeti yapanları kınıyorum” dedi.