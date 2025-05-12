Hayvancılık alarm veriyor

Emek Servisi

Hayvancılığın her bir kademesinde ekonomik krizden kaynaklı yaşanan sorunlar derinleşerek büyüyor. Üreticilerden besicilere, hayvancılıkla uğraşanlar maliyetlerle baş edemediklerini vurguluyor.

Aydın Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Burcu Kaya, ANKA’ya yaşadıkları zorlukları anlattı. Eşiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Burcu Kaya, ineklerine çocukları gibi baktıklarını ancak masrafların her geçen gün arttığını söyledi:

“Çiftçilik yapıyoruz. İneklerimize de kendimiz baktığımız için süt için kullandığımız yem parası, süt parasını karşılamıyor. Bir kilo yemle bir kilo süt arasında denklik sağlanamıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. ‘Süt fiyatına zam geliyor’ diyorlar ama zamdan önce yem fiyatları artıyor. Süt fiyatları sabit kalıyor. Üretici kazanmıyor. Günlük ortalama 200 kilo süt elde ediyoruz, ucu ucuna denk geliyor. Kendi emeğimizi saymazsak ancak başa baş.”

“Hayvanlarımızı kesime gönderemiyoruz çünkü başka hiçbir gelirimiz yok” diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece inekçilik yapıyoruz. İnek ve süt parasıyla geçiniyoruz. Bir buzağı satarsak, işte o zaman biraz kazancımız oluyor. Böyle giderse hayvanlarımızı zamanla bitireceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok. Oğlum okula gidiyor, okuldan gelince bize yardım ediyor. Ama ileride ona bu işi tavsiye etmem. Çok yoruluyoruz, çok zamanımız heba oluyor. Eğer oğlum memur olsa, çok daha iyi olur. En azından hafta sonu tatili olur, rahat eder. Rezil olmaz.”

ET ZAMMI YEM ZAMMINI GÖLGEDE BIRAKIYOR

Manisalı besiciler ise CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e Kurban Bayramı öncesi sorunlarından bahsetti. Turgutlu’da besicilik yapan yurttaşlar çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ancak karşılığını alamadıklarını söylediler.

Bir besici şunları aktardı: “Destek olmayınca da bu işler olmuyor. Yem maliyeti çok yüksek. Biz sanayinin elemanıyız, sanayiye çalışıyoruz. 20 yıldır bu işin içindeyiz besicilik yapıyoruz. Olmazsa olmazımız bu iş ama artık maliyetlerden dolayı bizim için çok zor. Kimse 650-700 liraya yemin çuvalını alıp hayvan bakmakla ‘Para kazandım’ diyemez. Bakanın bakma gücü yok, kurban kesecek olanın kesecek gücü yok. Biz sadece kırsalın hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Kırsalda hayvancılık desteklenmezse, hayvancılık bitmiştir. Kırsalda biz hayvanların yemine dayanamıyorsak, et almaya nasıl gücümüz olsun? Biz ete 20 lira zam geldi diye seviniyoruz akşam, sabah kalkıyoruz yemin çuvalına 50 lira zam gelmiş. Sevincimiz bir gece ya sürüyor ya sürmüyor.”