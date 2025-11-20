Hayvancılık alarm veriyor: “Piyasalar iyi değil, saman altın gibi"

Van’ın İpekyolu ilçesi canlı hayvan pazarında alıcılar ve satıcılar, piyasanın durgunluğundan şikâyet etti. Besiciler arpa, saman, yem ve çoban maliyetlerindeki artışın hayvan fiyatlarını yükselttiğini, bu nedenle alıcıların fiyatları yüksek bulduğunu söyledi. Bir besici, "Saman altın gibidir, alınmıyor. Böyle giderse çiftçiliği bırakacağız" dedi.

Tuşba Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarı yaklaşık 3 ay aradan sonra tekrar açıldı.

Bir hayvan satıcısı, "Vallahi piyasa iyi değil… Bu yaştan sonra kazma kürekle çalışamam. Koyun getirmişim, satmaya zorlanıyorum. Koyunun çiftini geçen senenin fiyatlarından satıyorum, 14 bin liraya veriyorum" dedi.

Pazar satıcılarından Saddam Güneş ise "Bugünlerde piyasalar çok durgun. Maliyetler çok yüksek olduğu için piyasa hâliyle durgun. Müşteri talebi çok az. İnsanlara yardımcı olmak istiyoruz ama maliyetlerden dolayı fiyatlar yüksek olunca piyasa böyle oluyor" diye konuştu.

"SAMAN ALTIN GİBİ ALINMIYOR"

Besici Ferhat Şeylan da, "Piyasalar hiç iyi değil. Halimiz perişan. Hayvanlar gitmiyor, piyasa düşmüş. Saman altın gibidir, alınmıyor. Böyle giderse çiftçiliği bırakacağız. Koyunun çifti 15-17 bin; geçen sene daha iyiydi" dedi.

Hayvan satıcısı Erhan Yakın ise maliyetlerin fazla olması nedeniyle hayvan fiyatlarının da yüksek olduğunu ifade ederek, "Dışarıdan gelen müşteri yok. Daha önce yabancı müşteriler vardı, şimdi yok. Nakliye ücreti, komisyon, evrak… Bir ton masraf var. Böyle giderse etin kilosu birkaç aya bin lirayı bulur. Et geçen senenin fiyatına, geçen sene 500 liraydı, bugün de 500 lira" diye konuştu.

Mecit Erkan da, "Hayvanlarımız para etmiyor. Ot, saman, arpa pahalı. 40 yıldır bu işi yapıyorum, bırakmayı düşünüyorum. Millet Kurban Bayramı’nda et yiyor. Fakirler sadece bayramda et yiyiyor" dedi.

Başka bir satıcı ise, "Piyasa durgun. Böyle devam ederse çiftçiler her şeyi terk eder. 1 kilo kepek 50 lira, mal satılmıyor. Emekliye bir koyun parası verilmiyor; 16 bin lira bir koyun parasıdır, emekliler koyun parası bile almıyor" ifadelerini kullandı.

Sabri Yiğit de, "Piyasalar çok kötü. Saman pahalı, hayvan para etmiyor. Destek ve güvence yok. Tarım, hayvancılık bitti. Etler dışarıdan geliyor, insanlar zehirleniyor. Biz çiftçiler olarak bittik. Yukarıdakiler el atmıyor" dedi.

Cevat Arslan ise iki yıldır fiyatların değişmediğini belirterek, "Hayvan hiç pahalanmamış. Yem, arpa, ot maliyeti yüksek olduğu için iki sene önceki fiyattan satıyoruz. Her şey pahalanmış ama hayvan para etmiyor. Yetkililerden artan maliyetlere el atmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"15 yıldır çalışıyorum, son 3 yıl gördüğümüz sıkıntıları hiç görmedik" diyen bir esnaf, şap hastalığının pazar kapanmasına bahane edildiğini belirterek, "Şu an 3 aydır pazar kapalı. Dışarıdan alıcı gelmiyor. Biz daha kırmızı et yememişiz; asgari ücretli, emekli nasıl yesin?" dedi.