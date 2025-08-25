Hayvancılık krizle karşı karşıya: CHP'li Gürer'den tepki

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkla uğraşan üreticileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Gürer, ülke genelinde hayvancılığın şap hastalığı nedeniyle ağır kayıplar verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde hayvancılıkta büyük sorunlar vardı. Şap hepsini bastırdı. Şu anda hayvan pazarı kapalı. Ne zaman açılacağı belli değil. Şapla ne kadar hayvanın telef olduğu açıklanmıyor. Ama hangi köye gitsek, hangi bölgeye erişsek mutlaka şaptan kayıpların olduğunu görüyoruz. Özellikle büyükbaş hayvanlarda ciddi bir telef var. Bunun yaratacağı ekonomik kaybı destekleme konusunda bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Et kaybı var, süt kaybı var, hayvan kaybı var. Vatandaşın bu işi yapanların büyük dertlenmesi söz konusu. Ellerindeki hayvanı değerlendiremiyorlar ve önemli ölçüde kayıplarına rağmen Tarım Orman Bakanlığı’nın ne kadar hayvan kaybolduğunu açıklamamasını geçtik, bu zararın kim tarafından karşılanacağına dair de bir açıklama yapılmıyor."

Gürer'in, "Siz, hayvanlarınızda şapı yendiniz herhalde" sorusuna üretici, "Biz aşılamayla yendik ama kaybımız oldu" yanıtını verdi. Ereğlili besici Yiğit Zengin, "Hayvan satamadık. Sadece besili hayvanlarımız vardı. Büyük yetişme olduğu için onları kesmek zorunda kaldık. Onlar da veteriner kontrolünde temiz hayvanlardı, şap başladığı zaman kestik ki ilerlemesin diye. Hiç kimse hayvan alamıyor, satamıyor. Yani pazarlar kapalı. Bu yüzden biz de bekliyoruz" diye konuştu.

"UĞRADIĞINIZ ZARAR İÇİN HERHANGİ BİR DESTEK ALIYOR MUSUNUZ?"

Hayvancılığın en önemli sorunlarından birinin yem maliyetleri olduğunu belirten Gürer, ahır giderlerin yüzde 70'inin yemden oluştuğunu söyledi. Üretici Yiğit Zengin, "Şap nedeniyle çok hayvan kesildi. Bölgedeki hayvanların yüzde 30’u alınmıştır. Biz aynı zamanda al-sat yapıyoruz ama şu ara verdik, çalışmıyoruz yani. Satamıyoruz, alamıyoruz" ifadesini kullandı.

Gürer'in, "Şu ana kadar uğradığınız zararla ilgili ya da bundan sonra olası durumlarla ilgili bir destek geliyor mu" sorusuna üretici Zengin, "Yok" yanıtını verdi. Gürer ise "Ölen hayvanlar saptanıp besici zararları karşılanmalı" dedi.

"VALLA BİZ İLERİYİ GÖREMİYORUZ"

Üretici Yiğit Zengin ailelerinin uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Dedemin mesleği. Dededen toruna devam ediyoruz. Bu yıla kadar böyle bir olay hiç yaşamadım, Bu kadar yaygın ilk defa görüyorum" diye konuştu. Yem fiyatlarının yüksekliğine dikkati çeken üretici şu bilgileri verdi:

"Süt yemi: 700 TL torbası, yonca: 12-13 bin TL civarı, saman: Hasat döneminde dahi 2,5 TL'den alınmasına rağmen fiyat artıyor."

Zengin, "Valla biz ileriyi göremiyoruz. Hayvancılık bitecek gibi düşünüyoruz. Başka yapacağımız bir iş de yok. Şu ara kafamızda çok değişik sorular var. Allah sonumuzu hayır etsin. Süt para etmiyor. Milletin sütü var ama fiyatlar düşük, üreticilerin durumu zor" sözleriyle çaresizliğini dile getirdi.

"HAYVANCILIK TEHLİKEDE"

Fiyatların üretim maliyetlerini karşılamadığını söyleyen üretici, "Hayvancılık yapan da dertli, çiftçilik yapan da dertli. Hayvancılığın en büyük sorunu hem hastalık hem yem fiyatları" dedi.

Gürer, Konya ve Niğde'nin süt üretiminde önemli bir merkez olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Konya Ereğli özel bir yer. Süt üretiminde çok ön planda, yüksek rakamlarda süt üreten bir yer. Et anlamında çiftlikler var. En büyük problem yem, saman ve katkı maddeleri. Kendi yoncasını, samanını üreten çiftçi bile sadece dışarıdan aldığı yemle artık ne süt fiyatını ne de et fiyatını kurtarabilecek durumda."

Nejat Türktaş ise, "Üretici üretimden vazgeçmek üzere. Bölgede hayvancılık yaygın. Mandıralar var. Ereğli gerçekten süt konusunda çok ileride bir şehir. Sorunlar arttı. Bu konuda Tarım Bakanlığı’nın çiftçiye, üreticiye destek olması gerektiği açık" ifadelerini kullandı.