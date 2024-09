Hayvancılıkta satan da besleyen de zarar etti

Ekonomi Servisi

Van'daki besiciler, artan gübre, yem ve saman fiyatları nedeniyle zor durumda. Girdi maliyetleri artarken, hayvan fiyatlarında ciddi bir değişiklik olmadı. Buna rağmen hayvan satışında da herhangi bir artış yaşanmadı. MA’nın haberine göre besiciler, yaklaşan kış aylarına işaret ederek, "Satsak da beslesek de zarardayız" dedi.

Büyükbaş hayvan besicilerinden Nizam Coşkun, piyasanın durgun olduğunu söyledi. Artan fiyatlardan dert yanan Coşkun, "Geçen yıl bir torba kepek 150 TL iken bu yıl 280 TL’ye yükseldi. Türk parasının değeri kalmadı. Böyle giderse hayvancılığı bırakacağız" dedi. Coşkun, "Peynir ve süt bizden ucuz alınıyor. Ancak markette pahalı satılıyor" diye kaydetti. Girdi maliyetlerinin çok zamlandığına dikkati çeken Hanzade Aslan, "Bu kadar pahalılığın nedeni yüksek enflasyondur. Yönetenler keyiflerine bakıyor, biz de burada sürünüyoruz” şeklinde konuştu.

Salih İnce, 10 bin TL’ye aldığı bir hayvanı 11 bin TL’ye sattığını ve bu durumun kendisi için zarar olduğunu kaydetti. İnce, masraflar nedeniyle artık hayvancılık yapamayacak duruma geldiklerini dile getirdi. Besiciler için zor bir dönemin başladığına dikkati çeken Erdal Poyraz, "2 ay önce bizden 350 TL’ye et alınırdı. Şu anda da aynı fiyat. Ancak yem fiyatı 500 TL iken şuan 700 TL’ye çıkmış durumda. Her şey zamlandı bir tek et zamlanmadı. Olan üreticiye oluyor ve arada yiyen de komisyonculardır. Satarsam zarar ediyorum, beslesem de zarar ediyorum" şeklinde dert yandı.