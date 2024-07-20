Hayvanlar da sokaklar da bizim!

Haber Merkezi

Sokak hayvanlarının ötenazi yoluyla katledilmesinin önünü açan ve ilk üç maddesi komisyondan geçen kanun teklifine tepkiler sürüyor. Ankara Kuğulu Park’ta nöbet sürerken İstanbul’da ise basın açıklaması yapıldı.

Kadıköy’de yapılan eylemde yurttaşlar, “Dostlarımızı vermiyoruz” dedi. AKP milletvekillerin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. İlk üç maddesi geçen kanun teklifinin görüşmeleri pazartesi günü saat 14.00’e ertelendi. Görüşmeler öncesi eylemlerini sürdüren hayvan hakları aktivistleri Ankara’da nöbetini sürdürürken İstanbul’da eylem yaptı.

'HÂLÂ VAKİT VAR'

Öte yandan Greenpeace Akdeniz, “Hala vakit var” diyerek bir kampanya başlattı. Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda yer alan 27 milletvekillerine e-posta gönderilmesini sağlayan kampanyayla yurttaşların vekillere tek tuşla ulaşabilmesi amaçlanıyor. Konunun ülke tarihine önemli bir kırılma anı olarak yazılacağı ifade edilen e-postada vekillere şöyle sesleniliyor: “Kanunun 20 yıldır yeterince uygulanmamasının, ilgili kurum ve kuruluşların görevlerini gerçekleştirmemesinin sonucunda geldiğimiz noktada çözüm, hayvanları yaşam alanlarından koparmak değil. En basit ve saf haliyle vurgulamak gerekirse, ülkemizde sıklıkla haberlere konu olan barınak koşullarından biliyoruz ki, sokaklardan toplanacak hayvanları, kapatıldıkları barınaklarda sağlıklı bir yaşam değil, hızlı ve acı dolu bir ölüm bekliyor.”