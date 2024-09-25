Hayvanlar için ses çıkar

Ada Sude ATAK

Sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören “katliam yasası”na yönelik itirazlar ve tepkiler sürüyor. Yaklaşık 4 aydır kitlesel eylemlerle tepkilerini dile getiren hayvan hakları savunucuları, TBMM’nin açılışından önce 29 Eylül pazar günü Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul’da miting yaparak hayvanlar için ses yükseltecek. “Onlar öldürmek istiyor, biz yaşatacağız. Katliam yasasına, toplama kamplarına karşı sokaktayız” diyerek mitinge çağrı yapan Yaşatacağız Platformu üyeleri, yasa değişikliklerinin hayvanlara yönelik nefreti ve şiddeti meşrulaştırdığını söyledi.

Yaşatacağız Platformu üyesi Sevcan Çamlıdağ, yasanın Meclis’ten bile geçmemesi gerektiğini söyledi. Çamlıdağ “Yasadan önce de katliamlar, işkenceler oluyordu ama yasa çıktıktan sonra gözle görülür şekilde artış oldu. Yasanın çıkmış olmasının bu şiddet ve işkence katliam vakaları üzerinde kesinlikle bir meşrulaştırma hatta bunları teşvik etme etkisi olduğunu görüyoruz” dedi.

MAHKEME SESSİZ KALDI

Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğunu anımsatan Çamlıdağ, yasaya ilişkin ilk incelemenin yapıldığını ancak yasanın içeriğine dair incelemenin ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi. Çamlıdağ, görüşme tarihine kadar yasanın yürürlüğünün mahkemece durdurulmamasını eleştirerek şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesi sadece başvuru incelenmeye uygun mudur buna baktı. Bunu yaparken ‘Esastan incelemeyi ileri bir tarihte yapacağım. Bu süreçte hayvan ölümlerinin gerçekleşmemesi için yasanın yürürlüğünü durduruyorum’ diyebilirdi. İnisiyatif alabilirdi ama yapmamayı tercih etti.”

Artan hayvan katliamları ve şiddete karşı 29 Eylül’de Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul’da bir araya geleceklerini söyleyen Çamlıdağ şu ifadeleri kullandı: “Meclise; siz yasayı geçirdiniz meclisi kapattınız ama bu kadar kolay unutturmayacağız, meclis açılmadan önce de biz bu konuyu gündeme getireceğiz demek için bu tarihi seçtik. Biz bu mitingde Anayasa Mahkemesi’ne bu yasayı iptal et, bu yasa meşru değildir, bak burada kaç bin kişiyiz, halk bu yasayı istemiyor diyerek ses yükselteceğiz.”

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MİTİNG PAZAR GÜNÜ

Pazar günü gerçekleşecek eylemler ve mitingler şöyle:

• İstanbul: İstanbul Maltepe Miting Alanı’nda saat 17.00’de eylem yapılacak.

• Ankara: AKM’den Tandoğan’a yürünecek ve 15.00’da miting alanında toplanılacak.

• İzmir: İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’nda miting alanına 16.00’da yürünecek.

• Antalya: Miting saat 18.00’de Attalos Meydanı’nda yapılacak.