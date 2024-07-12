Hayvanlar suçlu değil, mağdur

Haber Merkezi

Hayvanların "uyutulma" adı altında katledilmesine olanak sağlayan yasa tasarısına karşı Meclis Parkı'nda oturma eylemi başlatıldı.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi üyeleri, "uyutma" adı altında hayvanların katledilmesine olanak veren yasa tasarısına karşı eylemlerini sürdürüyor. Meclis gündemine taşınması beklenen tasarıya karşı 49 gündür eylemlerini sürdüren İnisiyatif üyeleri Meclis'in Dikmen Kapısı'na yürüyerek burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Güliz Gündüz, bir binadan işkence ile öldürülen 15 köpeğin ölü bedenlerini çıkarttıklarını belirterek, "Sadece bir kere o köpeklerin yerine koyun kendinizi. Ne hissederdiniz? Bir kere siz aynı şiddete uğrasaydınız ne yapardınız?" diye sordu.