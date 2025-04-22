Hayvanlara karşı 6 bin 589 suç kaydı

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik tartışmalı düzenlemeler içeren ve kamuoyunda, “Katliam yasası” olarak nitelendirilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, tüm itirazlara karşın TBMM’den geçirildi. AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye taşınan teklif, muhalefet milletvekillerinin yanı sıra on milyonlarca yurttaşın da itirazları arasında, 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

2024’TE BİNLERCE DOSYA

Yasanın yürürlüğe girmesi, hayvan düşmanlarını cesaretlendirdi. Sosyal medyada hemen her gün Türkiye’nin çok sayıda kentinden hayvanlara yönelik eziyet ve katliam görüntüleri paylaşıldı. Yasanın iptaline yönelik AYM’ye yapılan ve esastan görüşülmesine hükmedilen başvuru için ise aradan geçen yüzlerce güne karşın ilerleme kaydedilemedi.

Adalet Bakanlığı’nın özel kanunlar uyarınca Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen dosya sayılarına yönelik verileri de “AKP’nin yasası, hayvan düşmanlarını cesaretlendiriyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Cumhuriyet başsavcılıklarında, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yalnızca 2024’te 3 bin 449 yeni dosya açıldığı öğrenildi. Dosyalardaki şüpheli sayısı 4 bin 136, suç isnadı sayısı ise 4 bin 661 ile ifade edildi.

Hayvanlara karşı işlenen ve Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı olan suç sayısında 2023’ten 2024’e yaşanan artış da dikkati çekti. 2023 yılında 5 bin 570 olan hayvanlara karşı işlendiği belirtilen suç sayısı, 2024 yılının sonunda, önceki yıllardan devredenlerle birlikte 6 bin 589’a kadar ulaştı.