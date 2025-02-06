Hayvanları katlet, ihaleyi pay et

Sokak hayvanlarını katlettiği iddiasıyla gündeme gelen MHP idaresindeki Erzincan Belediyesi 2 Nisan 2024 tarihinde, “Çevre İlaçlama ve Haşere ile Mücadele için İlaç Alımı” ihalesi düzenledi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden iki gün sonra düzenlenen ihaleye üç şirket teklif verdi.

Erzincan Belediyesi Veteriner ve Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihalenin sözleşmesi 24 Nisan 2024’te imzalandı. Belediye ile ANG ALMILA isimli şirket arasında imzalanan sözleşmenin bedeli, 421 bin 800 TL oldu.

ORTAOKUL BAŞKANLIĞI CV’DE

MHP’li belediyeden 421 bin 800 TL’lik ilaçlama işi alan şirketin yöneticisi de MHP’li çıktı. ANG ALMILA isimli şirketin Ticari Sicil kayıtlarında şirket sahibi olarak görünen Adem Gürz’ün, 1992 yılı itibarıyla aktif olarak MHP çatısı altında siyaset yaptığı bildirildi. Özgeçmişine ortaokul başkanlığını da yazan Gürz’ün, 2001 yılında üniversiteden sorumlu ocak yöneticiliği, 2010 yılında MHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı belirtildi. Gürz’ün öte yandan, 25 ve 26’ıncı dönemlerde MHP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı da belirlendi.

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KÖPEK KATLİAMI

Erzincan Belediyesi'nin sahipsiz köpekleri canlı canlı katlettiği ve çöplüğe attığı öne sürüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, belediyeye bağlı hayvan toplama aracına konulan köpeklerin kent merkezindeki çöp alanına kazılan çukura atıldığı ve üstünün kapatıldığı görüldü. Yurttaşlar, görüntülere tepki göstererek, "Erzincan'da katliam var. Yetkililer istifa etmeli" diye konuştu. Tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını yorumlara kapatan belediyeden yapılan açıklamada, iddialar yalanlandı.