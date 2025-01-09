Hayvanları koruyan topluluğu da kapattı

“Katliam Yasası” olarak tanımlanan yasanın ardından sokak hayvanlarına yönelik şiddet gün geçtikçe artıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörlüğü, kampüs hayvanlarının kaldığı; hasta, yaşlı ve yavru köpeklerin bakım alanını dozerle yıktıktan sonra gelen tepkilerin ardından yeni bir karar aldı. Hayvanları alana geri getirmeyen rektörlük, tepki gösteren öğrencilerin kulübü olan Doğa Dostu Topluluğu’nu kapattı. Öğrenciler ve üyeler karara tepki gösterdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğa Dostu kulübü eski kurucu başkanı ve Doğa Dostu ve Hayvanları Koruma Derneği (Dododer) Başkanı Enise Gizay Taştekin, kulübün tamamen kampüsteki ve çevresindeki hayvanları ortadan kaldırma amacıyla kapatıldığını söyledi. Taştekin, kulüp olarak düzenledikleri etkinliklerin her zaman üniversitenin bilgisi dâhilinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Son dönemde kulübe karşı çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını belirten Taştekin “Rutin faaliyetimiz bile engellendi. Yemekleri kendilerinin dağıtacağını söylediler ama bu konuda hiçbir netlik yok. Kampüste yaşayan, büyüyen ve sağlık sorunları nedeniyle kliniğe gitmiş olan kampüs hayvanlarını içeriye geri almadılar. Polis çağrılarak tehdit edildik. Çalışanlar ve biz sürekli baskı altındayız. Hatta videolar yayınlarsak lisans hayatımızın etkilenebileceği yönünde tehditlerde bulunuldu” dedi.

Taştekin, kampüsteki köpeklerin hem insanlar hem de yaban hayatı arasında bir tampon görevi gördüğüne dikkat çekti. Taştekin, kulüplerinin yeniden açılmasını ve yıkılan hayvan alanlarının yeniden inşa edilmesini talep ederek “Bizim tek isteğimiz, kampüsteki hayvanların güvenle yaşamlarına devam etmesi. Üniversite yönetimini bu konuda bizimle masaya oturmaya ve çözüm için işbirliği yapmaya davet ediyoruz” dedi.