Hayvanları terk etmeyeceğiz!

Ebru ÇELİK

Gebze’de yaşanan barınak katliamı sonrasında birleşerek mücadele eden hayvanseverler bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye’deki sokak hayvanlarına yönelik 7527 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik yeni düzenlemeleriyle büyük tepkiye yol açtı.

Hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklamasında bu yasa ile sokak hayvanlarının ölüme mahkûm edileceğini, üreme hızının kontrolsüz bir şekilde artacağını belirterek kanunun iptal edilmesini istedi.

Sema Platin Pek, "Apartman yönetimlerine ‘hayvan beslenemez’ maddesinin eklenmesi zorunlu hale getirildiği için evcil hayvanlar terk edilecek veya belediyelere teslim edilerek öldürülecek. Gebze Adalet İnisiyatifi öncülüğünde yaşam hakkı nöbetimiz devam edecek" dedi.