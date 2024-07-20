Hayvanların tek tüyünü size vermeyeceğiz!

AKP tarafından Meclis’e sunulan ve sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa teklifi, hayvan hakları savunucuları ve yurttaşlar tarafından protesto edilmeye devam ediliyor. Yasanın Meclis’e geldiği 17 Temmuz’dan bu yana yurdun çeşitli yerlerinde eylemler gerçekleştiren hayvanseverler, dün de İstanbul Beşiktaş’ta basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında “Hayvanların tek tüyünü size vermeyeceğiz” denildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 20 seneden beri, kanunun hayvan hakları lehine olan hiç bir maddesini uygulamayan iktidar ve ortağı, muhalefet partilerinin ve biz hayvan hakları savunucularının tüm itirazlarına rağmen ilk 3 maddeyi geçirdiler. Çünkü yaşatmayı değil, bir tek öldürmeyi biliyorlar!”

Tüm yurttaşların hayvanlar için ses çıkarmaya çağrıldığı açıklamada “Birlikte, barış içinde bir yaşam kurmak mümkün. Bizimle birlikte bu yaşamın ortağı olun. Hayvanlar için ses çıkartın. Ölümün değil, yaşamın yanında olun. Yasa henüz geçmedi. Birlikte durdurabiliriz” ifadeleri yer aldı.

TOPLUM VİCDANINDAN UZAK

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu da dün “Öldüren değil, yaşatan yasa istiyoruz” sloganıyla açıklama yayınladı. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’ndan oluşan Kooridasyon’un açıklamasında “Kanun tasarısının toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiğini, bilimsellikten ve toplum vicdanından uzak olduğunu üzülerek belirtmek isteriz” ifadesi yer aldı.