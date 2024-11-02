Hayvanların yaşam hakkını ihlal etmeyin

Haber Merkezi

Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, yaşanan hayvan katliamlarına dair Adalet Bakanlığı önünde açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hak arayışımızı AYM ve AİHM 'e taşıyarak hayvanların yaşam hakkını ihlal edenlerin peşini bırakmayacağız. Suçluları yargılamayan ve cezalandırmayan tüm yetkililer de kamu vicdanına ve tarihe kara leke olarak geçecektir" ifadelerinde bulunuldu.

Gebze’deki hayvan barınağı önünde toplanan hayvanseverler de barınakta bulunan poşetlerde anestezi ilaçlarına rastlamaları üzerine, hayvanların bilinçsizce uyuşturulup boğularak öldürüldüğünü öne sürerek yaşam nöbetine başladı. İddiaları araştırmak isteyen avukatlar, yasal süreci başlatarak yetkililerden resmi bir açıklama beklediklerini belirtti.