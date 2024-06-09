Hayvanlarına bakmaya giden yaşlı adam ölü bulundu

Elazığ’da yaşlı bir adam, otladığı hayvanlarını almak için gittiği arazide ölü bulundu.

Olay, Alacakaya ilçesi Altıoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Yaman (75), öğleden sonra arazide otlayan hayvanlarına bakmaya gitti. Uzun bir süre geçmesine rağmen kendisinden haber alınamayan Yaman’ı, ailesi aramaya başladı.

Hayvanların otladığı alandan geçen bir köylü, Yaman’ın cansız bedenini buldu. Şahıs durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlatırken, Yaman’ın cansız bedeni Maden Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaman’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.