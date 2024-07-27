Hayvanseverler Kadıköy'den haykırdı: "Tek bir dostumuzun tüyüne dokundurmayacağız!"

Yaşam hakları savunucuları TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nda kabul edilen "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni Kadıköy’de protesto etti. Yapılan açıklamada "Bu teklif yasalaşsa bile bu mücadele bitmeyecek! Tek bir dostumuzun tüyüne dokundurmayacağız" denildi.

Yaşanan tüm tartışmalara rağmen AKP ve MHP iş birliğiyle TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepkiler sürüyor.

Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan Yaşam hakları savunucuları “Katliam yasası” olarak niteledikleri yasa teklifini protesto etti.

"Toplayamazsın, hapsedemezsin öldüremezsin" pankartı açan hayvanseverler, düzenlemeden bir an önce vazgeçilmesini istedi.

Yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Katliamı önce 'uyutmak' diye güzellemek istediler. Sonra 'ötanazi' demeye başladılar. Baktılar ki halkın yasa teklifine yönelik tepkisi azalmıyor, ötanaziyi yasa teklifinden çıkardık dediler. Oysa ötanazi kelimesi tekliften çıkmış olsa da teklif hâlâ katliam teklifi! Yerel yönetimler sokaktaki hayvan popülasyonunun yüksek olduğuna kanaat getirirse, başka hiçbir neden olmaksızın, hayvanları öldürme yetkisine sahip olacak!

Daha önce de söyledik; hayvanların kimsenin merhametine ihtiyacı yok! Hayvanların kimsenin vicdanına ihtiyacı yok! Biz ne vicdan ne de merhamet arayışındayız. Hayvanların yaşam hakkı var ve bizler bu hakkı sonuna kadar savunacağız. Biliyoruz ki yaşam hakkını savunmak meşru olduğu gibi aynı zamanda bizler için bir görev. Çözüm olarak öldürmeyi sunanlara karşı ne olursa olsun dimdik ayakta duracağız.

"YAŞAM HAKKINI OYLAYAMAZSINIZ"

Halktan yasayı gizleyerek jet hızıyla bu katliam yasasını geçirmeye çalışanlara sesleniyoruz: Zannetmeyin ki, yaşam hakkı bir el kaldır - el indir ile oylanabilir. Siz bu yasayı oylasanız dahi, yaşam hakkını oylayamazsınız!

"BU TEKLİF YASALAŞSA BİLE BU MÜCADELE BİTMEYECEK"

Tarihe bir kara leke olarak geçen bu teklifin yasalaşmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ancak şunun da altını özellikle çizmek istiyoruz: Bu teklif yasalaşsa bile bu mücadele bitmeyecek! Tek bir dostumuzun tüyüne dokundurmayacağız!