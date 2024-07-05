Hazar Gölü kıyısında biri kadın 2 kişi kamyonette ölü bulundu

Hazar Gölü kıyısında kıyısında bulunan bir kamyonette, silahla vurulmuş halde 2 cansız beden bulundu. Cansız bedenlerin Halil Ç. (29) ve hakkında dün kayıp ihbarında bulunulan Rukiye Y'ye (29) ait olduğu belirtildi.

Güncel 05.07.2024 16:32 Giriş: 05.07.2024 16:32

Güncelleme: 05.07.2024 16:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA