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Hazar Gölü kıyısında biri kadın 2 kişi kamyonette ölü bulundu

Hazar Gölü kıyısında kıyısında bulunan bir kamyonette, silahla vurulmuş halde 2 cansız beden bulundu. Cansız bedenlerin Halil Ç. (29) ve hakkında dün kayıp ihbarında bulunulan Rukiye Y'ye (29) ait olduğu belirtildi.

Güncel
  • 05.07.2024 16:32
  • Giriş: 05.07.2024 16:32
  • Güncelleme: 05.07.2024 16:33
Kaynak: AA
Hazar Gölü kıyısında biri kadın 2 kişi kamyonette ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Elazığ'da bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 41. kilometresindeki Hazar Gölü kıyısındaki bir kamyonette hareketsiz duran 2 kişinin olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler silahla vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedenlerin Halil Ç. (29) ve Rukiye Y'ye (29) ait olduğu belirlendi.

Rukiye Y. için ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

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