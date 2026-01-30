Giriş / Abone Ol
Hazine, 1 trilyon 280 milyar TL iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, Şubat-Mart-Nisan aylarında 1 trilyon 280 milyar TL borçlanmaya gidecek.

Ekonomi
  • 30.01.2026 17:23
  • Giriş: 30.01.2026 17:23
  • Güncelleme: 30.01.2026 17:26
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat-Nisan döneminde 1 trilyon 539,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 280,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 1 trilyon 539,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 280,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

