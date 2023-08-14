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Hazine 2,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlenen tahvil ihalesinde 2,6 milyar lira borçlandı.

Ekonomi
  • 14.08.2023 14:46
  • Giriş: 14.08.2023 14:46
  • Güncelleme: 14.08.2023 14:49
Kaynak: AA
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Hazine 2,6 milyar lira borçlandı
Fotoğraf: Depophotos

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 609 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 9,01 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 924 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 770 milyon lira, net satış 1 milyar 509 milyon lira oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 714 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​

Hazine böylece, ihalede toplam 2 milyar 609 milyon lira borçlandı.

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