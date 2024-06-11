Hazine, 2 ihalede yaklaşık 57,9 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün gerçekleştirdiği 4 yıl vadeli 2 tahvil ihalesiyle 57 milyar 869 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesiyle 57 milyar 869 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 12,6 oldu. Nominal teklifin 19 milyar 250,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 940,2 milyon lira, net satış 14 milyar 226,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

SABİT KUPONLU DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Kamudan gelen 1,5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 21 milyar 323,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 14 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1610 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede basit faiz yüzde 30,6, bileşik faiz yüzde 32,94 oldu.

PİYASA YAPICILARA 10 MİLYAR LİRALIK SATIŞ YAPILDI

Nominal teklifin 22 milyar 891,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 16 milyar 99,3 milyon lira, net satış 16 milyar 642,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1,5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 951 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 57 milyar 869 milyon lira borçlandı.