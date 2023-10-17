Hazine 24,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 24 milyar 348,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 4 yıl (1456gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, ilk kupon oranı yüzde 7,5 olan TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,9 oldu.

Nominal teklifin 35 milyar 948 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 375 milyon lira, net satış 4 milyar 219,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 27,48, bileşik faiz yüzde 29,36 oldu.

Nominal teklifin 20 milyar 392,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 449 milyon lira, net satış 7 milyar 129,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 407 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece iki ihalede toplam 24 milyar 348,9 milyon lira borçlandı.