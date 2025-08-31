Hazine 3 ayda 823 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

EKONOMİ SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, eylülde 346 milyar lira, ekimde 350,7 milyar lira ve kasımda 126,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, eylülde 255,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 346 milyar liralık, ekimde 263,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 350,7 milyar liralık, kasımda 94,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 126,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörüldü.