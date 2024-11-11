Hazine 55,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalelerinde 55 milyar 363,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 39,34, bileşik faiz yüzde 43,21 oldu.

Nominal teklifin 40 milyar 375 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 26 milyar 952 milyon lira, net satış 28 milyar 199,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 123,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 23,31 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 875 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 340 milyon lira, net satış 2 milyar 883,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 8 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 827 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece toplam 55 milyar 363,7 milyon lira borçlandı.