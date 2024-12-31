Hazine 621,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 döneminde 434,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 621,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 434,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 621,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.