Hazine alacakları 28,3 milyar lira oldu

Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla 28,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Ekonomi 20.06.2024 18:33 Giriş: 20.06.2024 18:33

Güncelleme: 20.06.2024 18:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos