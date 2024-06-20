Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hazine alacakları 28,3 milyar lira oldu

Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla 28,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Ekonomi
  • 20.06.2024 18:33
  • Giriş: 20.06.2024 18:33
  • Güncelleme: 20.06.2024 18:35
Kaynak: AA
Hazine alacakları 28,3 milyar lira oldu
Fotoğraf: Depophotos

Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 28,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 28,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,8 milyar lira tahsil edildi.

Mehmet Şimşek’ten enflasyon için yeni tarih ve tahmin
Merkezi bütçede 6 ay sonra bir ilk
BirGün'e Abone Ol