Hazine arazisinde büyük vurgun

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da özel bir şirket, inşa ettiği 187 dükkânı ülkenin dört bir yanındaki 15 hazine parseliyle takas yaptı. Alaçatı’da 39 ve 13 dönümlük iki parselle birlikte ilçede toplam 68 dönüm arazi şirketin kasasına girdi. Resmi belgeler, Alaçatı parsellerinin birim değerini 5-7 bin TL aralığında yazdı. Bu özel şirketin ise Dicle Elektrik A.Ş. olduğu ileri sürüldü.

Çeşme Kent Konseyi, 17 Haziran’da Kaymakamlık, Belediye ve Bakanlığa dilekçe vererek durumu bildirdi. Metrekare bedellerinin “gerçeği yansıtmadığını” anlatan konsey, “Toprak yetimin hakkı, piyasa değerinin otuzda birine gidemez” diye belirtti.

Konsey, 68 dönümlük paketin tapu devir tarihini sordu, bedel tespit komisyonunun tutanaklarını talep etti. İptal istemini 4706 Sayılı Kanun’un “hazine taşınmazlarının değerlenmesi” maddesine dayandırdı. Çeşme’deki değerli hazine arazilerinin, düşük bedellerle özel bir firmaya devredilmesine yönelik takas işlemi hakkında BirGün’e konuşan Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, işlemin hukuksuz ve kamu zararına neden olduğunu belirtti. Güler, “Bu becayiş (takas) işlemleriyle Alaçatı gibi Türkiye’nin en değerli bölgelerindeki araziler, gerçek piyasa değerinin çok altında gösterilerek adeta peşkeş çekilmektedir. Metrekare değeri 150-200 bin TL olan arsalara 5-7 bin TL değer biçilmesi, kamunun ve halkın açıkça zarara uğratılması demektir” diye konuştu. Güler, bu tür uygulamaların toplum vicdanını yaraladığını vurgulayarak “Biz bu tür hukuk dışı işlemlerin her zaman karşısında olacağız. Kamunun hakkını savunmak için tüm yasal yolları kullanacağız” dedi.

BAKANLIKLAR SESSİZ

Hazine Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı. Şirketin adı, koşulları, değerleme raporları kamuoyuyla paylaşılmadı. İki ay içinde karar çıkmazsa tapular şirket adına tescil edilecek.

Listelerde değişebiliyorEmlak sitelerinde deniz manzaralı, imarlı arsalar metrekare başına 50 bin TL ile 90 bin TL arasında listeleniyor. Aynı mahalledeki güncel ilanlarda 654 metrekare turizm imarlı bir parselin fiyatı metrekare başına 91 bin 743 TL, 375 metrekare konut imarlı bir parselin fiyatı ise metrekare başına 50 bin 400 TL. Bu ortalama düzeyler dikkate alındığında 52 dönüm (yaklaşık 52 bin metrekare) arazinin gerçek piyasa değeri 3 ila 4 milyar TL bandına çıkıyor. Becayiş protokolünde metrekare başına 5 ila 7 bin TL yazıldığı için, yalnızca Alaçatı’daki bu devir bile kamuya en az 10 milyar TL zarar bırakıyor.