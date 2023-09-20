Hazine Bakanlığı, Mehmet Şimşek ile ilgili haberimizi yalanlarken doğruladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BirGün muhabiri İsmail Arı’nın “Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı haberiyle ilgili “yalanlama” yayınladı. Açıklamada, habere konu olan ihalenin Şimşek’in bakanlık koltuğunda oturmadığı 13 Nisan 2023 tarihinde yapıldığı belirtilirken, Beşiktaş’taki değerli arazinin Şimşek’in yakın dostu ve AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Hayrullah Kubba’ya verildiği yalanlanmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gazetemiz muhabiri İsmail Arı’nın bugün yayınlanan “Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Muhabirimiz Arı’nın söz konusu haberinde, Emlak Konut’un Beşiktaş Akat Mahallesi’ndeki kamu arazisinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dostu ve AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Hayrullah Kubba’nın şirketi Kubba İnşaat’ın da içinde yer aldığı bir iş ortaklığına verildiği anlatılıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın habere ilişkin “yalanlamasında”, sadece Hayrullah Kubba’nın ihaleyi aldığı tarihte Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmadığı ve Türkiye’de olmadığı ifade edildi. Ancak Kubba’nın ihaleyi almadığına dair bir yalanlama yapılmadı.

Bakanlığın yalanlama metninde Şimşek’in “kimseye ayrıcalık yapmayacağı” savunularak, “Bir fotoğraf karesi ve zorlama bir ifade ile ‘Arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı’ iması ile yapılan bu haber kesinlikle doğru değildir. Bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algı, gazetecilik etiğini de aykırıdır” ifadeleri kullandı.

Açıklamada muhabirimiz İsmail Arı da hedef gösterilerek, “Bu gazeteci masa başında kendi hikayesini yazarak bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltma yoluna gitmiştir. Bu haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır” denildi.