Hazine, Çayırhan Termik Santralı’nı özelleştiriyor

EKONOMİ SERVİSİ

Ankara Nallıhan’da bulunan ve geçtiğimiz hafta özelleştirileceği duyurulan Çayırhan Termik Santralı ve Linyit İşletmesi için ihale tarihi belli oldu.

670 megawatt işletme kapasiteli santral, kullandığı taşınmazlarla birlikte özelleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait tüm taşınır ve taşınmazları satışa açacak.

Varlık satışı ve işletme hakkının verilmesi için yapılacak ihalenin yöntemi de ÖİB tarafından duyuruldu. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihale sonuçlandırılacak.

150 MİLYON LİRA TEMİNAT

ÖİB, ihaleye katılım için 150 milyon lira teminat toplayacak. İhale şartnamesi için de 200 bin lira bedel belirlendi. Teklifler, 4 Aralık’a kadar toplanacak.

Santral, 2000 yılından bu yana Ciner grubuna ait Park Termik Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından işletiliyor. Türkiye’de işletmesi özel sektöre devredilen ilk termik elektrik santralı olan Çayırhan, şimdi de tamamen özelleştirilecek.