Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.