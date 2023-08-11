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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 11:22
  • Giriş: 11.08.2023 11:22
  • Güncelleme: 11.08.2023 11:22
Kaynak: AA
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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek ihalede, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

15 Ağustos Salı günü düzenlenecek ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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