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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Ajans Haberleri
  • 10.01.2025 15:57
  • Giriş: 10.01.2025 15:57
  • Güncelleme: 10.01.2025 15:57
Kaynak: AA
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre,13 Ocak Pazartesi günü yapılacak ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

14 Ocak Salı günü, 4 yıl (1421 gün) vadeli, 3 ayda bir TLREF'e endeksli kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Bakanlık, aynı gün, 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

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