Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre,13 Ocak Pazartesi günü yapılacak ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
14 Ocak Salı günü, 4 yıl (1421 gün) vadeli, 3 ayda bir TLREF'e endeksli kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
Bakanlık, aynı gün, 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.