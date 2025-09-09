Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 79 milyar 602,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 37,59, bileşik faiz ise yüzde 41,12 oldu.

NOMİNAL TEKLİF VE SATIŞ RAKAMLARI

Nominal teklifin 81 milyar 489 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 39 milyar 906 milyon lira, net satış ise 42 milyar 216,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 20 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 52 milyar 412,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALEDE 5 YILLIK TAHVİL

İkinci ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede basit faiz yüzde 34,64, bileşik faiz ise yüzde 37,63 oldu.

İKİNCİ İHALEDE SATIŞ SONUÇLARI

Nominal teklifin 53 milyar 540 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 100 milyon lira, net satış ise 7 milyar 365,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 27 milyar 754,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

TOPLAM BORÇLANMA

Böylece Hazine, gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde toplam 79 milyar 602,4 milyon lira borçlandı.