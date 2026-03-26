Hazine ‘KİT’lendi’: 6,1 milyar TL’lik Hazine borcu

AKP iktidarlarında, “Çiftliğine dönüştüğü” gerekçesiyle tartışılan Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) Hazine’ye olan borçlarında çarpıcı artış yaşandı. Yönetim kadrosunda yer alan isimler itibarıyla “İktidarın arka bahçesi haline getirildi” eleştirilerinin yöneltildiği TCDD, en fazla Hazine borcu olan KİT oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Mart’ta Hazine Alacak Stoku verilerini açıkladı. Veriler, KİT'lerin Hazine borcunda yıllara göre yaşanan artışı bir kez daha gözler önüne serdi. TCDD, uzun süredir elinde bulundurduğu, “En fazla Hazine borcu olan KİT” unvanını yine kimseye kaptırmadı.

VADESİ DOLDU

Bakanlığın verilerine göre, 23 Mart 2026 itibarıyla üç KİT’in toplam Hazine borcu, 6 milyar 132 milyon 149 bin TL’ye tırmandı. KİT'lerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede TCDD, 6 milyar 79 milyon 651 bin TL’lik borç ile ilk sırada yer aldı. TCDD’nin Hazine borcu, üç KİT’in toplam borcunun yüzde 99’unu oluşturdu.

BORÇ 1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

TCDD’nin tek başına toplam KİT borcunun büyük bölümünü üstlendiği listede diğer KİT’lerin borç bakiyeleri ise şöyle sıralandı:

BOTAŞ: 22 milyon 749 bin TL

EÜAŞ: 29 milyon 749 bin TL

BORÇLAR KATLANDI

KİT’lerin Hazine borcunda yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2018 yılında 3 milyar 307 milyon 110 bin TL’lik Hazine borcu bulunan KİT’lerin, 2019-2026 (Ocak-Mart) dönemindeki borçları yıllara göre şöyle kaydedildi: