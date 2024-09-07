Hazine nakit dengesi 194,6 milyar TL açık verdi

Hazine nakit dengesi, geçen ay 194 milyar 618 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 732 milyar 569 milyon lira, nakit giderleri 932 milyar 187 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 840 milyar 901 milyon lira, faiz ödemeleri ise 91 milyar 286 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 108 milyar 332 milyon lira açık verdi.

Ağustos ayında nakit dengesinde, 194 milyar 618 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 13 milyar 716 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 130 milyar 110 milyon lira azalış görüldü.