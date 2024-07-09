Hazine tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre Bakanlık, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı.

Ekonomi 09.07.2024 13:27 Giriş: 09.07.2024 13:27

Güncelleme: 09.07.2024 13:28 Kaynak: AA

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