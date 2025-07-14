Hazine üç ihalede yaklaşık 90,3 milyar lira borçlandı



Hazine ve Maliye Bakanlığı, üç devlet tahvili ihalesinde 90 milyar 263,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İLK İHALE: 2 YIL VADELİ SABİT KUPONLU TAHVİL

İlk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 37,32, bileşik faiz ise yüzde 40,8 oldu.

Nominal teklifin 44 milyar 409,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 30 milyar 693 milyon lira, net satış 30 milyar 904,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 24 milyar 265,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALE: 4 YIL VADELİ TÜFE'YE ENDEKSLİ TAHVİL

İkinci ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 1 milyar 610 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 450 milyon lira, net satış 433,9 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 7 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 427 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1,5 milyar liralık satış yapıldı.

ÜÇÜNCÜ İHALE: 5 YIL VADELİ SABİT KUPONLU TAHVİL

Üçüncü ihalede de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede, basit faiz yüzde 33,37, bileşik faiz yüzde 36,15 oldu.

Nominal teklifin 29 milyar 339 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 17 milyar 622 milyon lira, net satış 17 milyar 925,3 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 2 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 25 milyar 699,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13,5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, üç ihalede 90 milyar 263,4 milyon lira borçlandı.