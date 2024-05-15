Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar'a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na üzere Belçika'dan Doha'ya gitti. Şimşek, Katar'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak.

Ekonomi 15.05.2024 09:43 Giriş: 15.05.2024 09:43

Güncelleme: 15.05.2024 09:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos