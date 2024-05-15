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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar'a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na üzere Belçika'dan Doha'ya gitti. Şimşek, Katar'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak.

Ekonomi
  • 15.05.2024 09:43
  • Giriş: 15.05.2024 09:43
  • Güncelleme: 15.05.2024 09:48
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar'a gitti
Fotoğraf: Depophotos

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

Dün (14 Mayıs Salı) Belçika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşan Şimşek, bu ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçti.

Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak. Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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